Arnautovic e Sanchez, siete due da Inter?

Poco più di due mesi per prendersi l’Inter, per convincere la dirigenza che no, a gennaio non ci sarà bisogno di inserire un nuovo attaccante. O meglio, probabilmente alla fine Marotta, Ausilio e Baccin un quinto elemento per il reparto offensivo lo prenderanno a prescindere per evitare che qualche nuovo infortunio possa complicare la seconda fase della stagione, ma la qualità dell’eventuale rinforzo e l’investimento che andrà fatto - difficile oggi pensare a qualcosa di più di un prestito - dipenderà da quello che Marko Arnautovic e Alexis Sanchez combineranno nei prossimi 80 giorni. Finora l’Inter e Simone Inzaghi dalle due alternative alla coppia Lautaro Martinez-Thuram hanno avuto pochissimo, un assist e stop. Pochi i minuti in campo, complici il ritardo di condizione del cileno prima e l’infortunio muscolare dell’austriaco poi, ma soprattutto nessun gol. Uno zero che pesa se confrontato con quanto dato - poco o molto, ma comunque più di zero - dalle alternative offensive a disposizione dei competitor in campionato.