Questa è davvero un’EuroInter che può arrivare molto lontano

Alexis Sanchez ne è la dimostrazione. Il cileno ha avuto il merito di rompere l'equilibrio della gara dopo che Sommer, con un intervento degno della sua bravura, aveva sventato la minaccia iniziale austriaca. Sanchez non segnava a San Siro dal 6 maggio 2022, quando l'Inter affrontò l'Empoli e non andava in gol in Champions dalla rete che realizzò allo Sheriff a Tiraspol, in Transnistria, il 3 novembre 2021. È evidente come, non avendo sostenuto la preparazione assieme ai compagni, egli non goda ancora della condizione migliore, ma in occasioni come questa, l'esperienza e il mestiere di un veterano da 266 gol in carriera possono risultare decisive. Così è stato, mentre Calhanoglu e Mkhitaryan si confermano più che mai i perni di un centrocampo che, con Frattesi e Barella è fra migliori in circolazione. Più in generale, a San Siro l'Inter ha ribadito il suo stato di grazia, avvalorato da 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite, con 12 gol segnati e 3 subiti, fra campionato e Coppa. Vicecampione d'Europa in carica, capolista del campionato, prima nel girone europeo, contro l'inesauribile miniera di talenti a nome Salisburgo, la squadra nerazzurra ha fatto capire che in questa stagione può arrivare molto lontano. In Italia e in Champions.