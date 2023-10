Inzaghi: "Sanchez ha voluto l'Inter, merita il gol. Lukaku? Non è un pensiero"

"Vittoria importantissima, sapevamo di giocare contro una squadra di valore, giovane e frizzante. All'inizio non abbiamo trovato le giuste distanze, poi dopo il vantaggio abbiamo controllato bene. Dopo aver preso il pareggio siamo stati bravi a non disunirci. La squadra è stata sempre in partita e ha vinto con merito. Sappiamo che è un girone molto equilibrato, dove ogni partita ha una sua importanza. Ora avremo due trasferte consecutive e dovremo affrontarle nel migliore dei modi. Dobbiamo tenere a mente che la Champions non regala nulla. Gara di ritorno? Sarà una partita simile: il Salisburgo gioca insieme da tanti anni e ha molte varietà di giocatori". Così Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 contro il Salisburgo .

Le parole di Inzaghi dopo Inter-Salisburgo

Su Alexis Sanchez, che ha sbloccato la partita nel primo tempo: "Gol importantissimo e sono contento per come sta lavorando. se lo merita per come lavora e per la voglia che ha avuto di tornare all'Inter. Non lo scopriamo di certo oggi. Sanchez è un giocatore importantissimo con o senza palla. Stasera ha fatto un gol importantissimo e la sua condizione fisica migliora di giorno in giorno". Infine, Inzaghi ha glissato sulla prossima sfida contro la Roma di Romelu Lukaku: "Lukaku? "Arriviamo alla partita dopo due vittorie importanti, ora dovremo prepararci bene e recuperare energie fisiche e mentali".