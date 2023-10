Calhanoglu graziato da Maresca: piede a martello su Bove, solo giallo

Al 56' un episodio da moviola ha visto come protagonista Calhanoglu, durante Inter-Roma. Il turco ha commesso un duro fallo, con piede a martello, su Bove. L'italiano è arrivato in anticipo sul pallone, nei pressi del centrocampo, e il nerazzurro lo ha travolto. Per l'arbitro Maresca e anche per il Var non c'erano gli estremi per il cartellino rosso. Il direttore di gara ha solo ammonito il giocatore, spiegando come l'intervento del mediano non fosse all'altezza della caviglia e quindi non rientrasse nella cosiddetta "vigoria sproporzionata". Dalle immagine qualche dubbio resta.