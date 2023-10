Inzaghi: "Lukaku? Non ci siamo visti. L'Inter è stata lucida"

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn il successo a San Siro contro la Roma di Mourinho e Lukaku , deciso dalla rete di Marcus Thuram . Il tecnico nerazzurro ha commentato: “Thuram sta facendo la differenza nel quotidiano, deve continuare a lavorare così con la stessa voglia. Cura molto i dettagli, deve continuare così. Oggi ha giocato molto bene con i compagni, la Roma si è difesa molto bene. Siamo stati bravi e pazienti, in queste gare dove non riesci a fare gol possono arrivare problemi, ma la squadra è stata lucida”. Poi sul contesto Lukaku ha aggiunto: “La squadra si è isolata, abbiamo preparato la fase di possesso, ma la Roma non è solo Lukaku. I ragazzi sono stati lucidi, c’era il rischio di questa atmosfera ma la squadra è stata lucida, ha tenuto il campo, ha avuto pazienza e avremmo meritato di segnare prima, ma non sempre è così”.

Inzaghi sui cambi in corso

Sui cambi di Calhanoglu e Mkhitaryan, Inzaghi ha risposto così: “Non sapevamo se la Roma avesse giocato 3-5-2 o 3-4-1-2, volevamo uscire con Pavard e Darmian dalla parte di Cristante, i ragazzi sono rimasti in partita e hanno eseguito quello che avevamo preparato. Per quanto riguarda i cambi, ho cambiato Pavard perché stava giocando bene però ci ho pensato tanto, avevamo la partita in mano. Se non riuscivamo a trovare il gol, ci saremmo allungati e ho preferito cambiare. Volevo qualcosina di più in mezzo e ho cambiato i due in mezzo, poi Asllani e Frattesi hanno avuto un ottimo impatto”.

Inzaghi: "Lukaku? Non ci siamo incrociati"

Sul discorso riguardo al ritorno di Lukaku a San Siro, il tecnico nerazzurro ha ammesso: “Non ci siamo visti, il mio pensiero l’avevo già espresso questa estate. Tutti quanti sanno cosa abbiamo fatto per riportarlo e quello che avremmo fatto per riportarlo, lui ha preso la decisione di andare da un’altra parte e io me ne sono fatto una ragione. Non l’ho incontrato, ma lo avrei salutato, le scelte che ho fatto sono sempre per il bene dell’Inter”.