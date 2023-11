Calhanoglu, la svolta Inter dopo Brozovic: nuova vita come regista

MILANO - Ci sono tre date che hanno segnato la storia del centrocampo dell’Inter negli ultimi cinque anni, tre date che hanno dato un indirizzo preciso al percorso della squadra nerazzurra, trasformando l’Inter prima in una squadra da zona Champions, quindi in una da scudetto e infine in un top team a livello europeo. La prima data è l’11 marzo 2018. Quel giorno Luciano Spalletti, all'epoca allenatore dell’Inter, a San Siro contro il Napoli decise di cambiare la carriera di Brozovic, fino a quel momento discontinuo sia come mezzala sia come trequartista. L’attuale ct azzurro lo schierò da mediano nel 4-2-3-1, dandogli le chiave del gioco. Quella gara finì 0-0, ma fornì lo slancio all’Inter per poi arrivare quarta, dunque di nuovo in Champions dopo sei anni d'assenza. Ovviamente, da quel momento Brozovic divenne la mente della squadra nerazzurra e così è rimasto anche nel biennio di Conte, culminato con lo scudetto 2020-21. La seconda data è il 12 giugno 2021, ovvero quando in Danimarca-Finlandia il povero Christian Eriksen si accasciò per un arresto cardiaco. Il fantasista danese si dovette operare e disse addio al calcio italiano, ritrovando poi una seconda vita calcistica in Inghilterra. A distanza di pochi giorni dal problema al cuore di Eriksen, l’Inter affondò il colpo su uno svincolato di lusso, ovvero Hakan Calhanoglu, in scadenza col Milan. Il turco si rivelò subito una colonna del centrocampo del neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, ma per diventare il giocatore che è oggi, bisogna andare alla terza data, ovvero 4 ottobre 2022.