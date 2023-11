Scamacca e quel no all’Inter in estate che fa sorridere Spalletti

BERGAMO - C’è chi dice no (alla possibilità di lottare per lo scudetto), ma la scelta è ugualmente da applausi. Gianluca Scamacca aveva l’Inter ai suoi piedi, quando - una volta consumatosi il “tradimento” di Lukaku - i nerazzurri si sono trovati a dover ridisegnare l’attacco. A Simone Inzaghi piaceva perché alto, potente e con piedi educati, un po’ come Dzeko (con le dovute proporzioni). Materiale ancora in parte grezzo su cui lavorare. Però l’Inter era ed è una squadra che ha il dovere - se non l’obbligo - di vincere lo scudetto e l’attaccante, reduce dall’annata persa al West Ham, anche per colpa dell’infortunio al ginocchio destro (con relativa operazione e tre mesi di stop) - aveva bisogno di stabilità e, soprattutto, continuità. Cosa che non poteva garantirgli certo l’Inter visto che designato a essere partner di Lautaro Martinez era già Marcus Thuram. E così Scamacca, anche pensando in ottica Europei, ha scelto Bergamo e un allenatore, Gian Piero Gasperini, che ha un curriculum pieno di giocatori fatti germogliare fino a diventare campioni.