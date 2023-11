Inzaghi e Pavard ko: "Rotula uscita e rientrata, lo perderemo per un po'"

L' Inter ottiene altri tre punti dalla trasferta contro l' Atalanta grazie alle reti di Calhanoglu e del solito Lautaro . Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Simone Inzaghi , che ha commentato la prestazione della sua squadra: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. I ragazzi sono stati bravissimi, l’Atalanta anche senza tirare ci ha messo pressione, poi siamo saliti in cattedra e fino al 2-0 eravamo in controllo. Darmian è entrato benissimo in una partita non semplice. Pavard ? Bisogna aspettare, è l’unica nota negativa della serata . Nello scontro con Lookman la rotula è un po’ uscita, poi i medici l'hanno fatta rientrare. Lui è tranquillo, a parere mio lo perderemo per un po’ di tempo. La sua esultanza al primo gol? Immagini che ad un allenatore fanno solo piacere".

Inzaghi, le parole su Lautaro e il ritorno di Arnautovic

Successivamente Inzaghi ha proseguito: "L'azione del gol dell'Atalanta? Sembrava fallo, ma per l’arbitro in quei momenti non è semplice. È stato un gol pesante perchè eravamo in pieno controllo, speravamo che fischiasse ma l'arbitro ha adottato per tutta la partita la stessa misura" per poi lodare Lautaro: "Deve continuare così, gli attaccanti stanno facendo un grandissimo lavoro. Dalla prossima gara riavremo anche Arnautovic. Non siamo neanche ad un terzo del campionato, vincere qua è un bel messaggio, dobbiamo continuare così". Infine, un commento sulla situazione infortuni e le gare ravvicinate: "In questo mese e mezzo abbiamo avuto qualche problema in avanti, ma Lautaro e Sanchez si stanno dividendo bene i compiti. Con tutte queste partite ravvicinate c’è il rischio di qualche infortunio".