Darmian e l'Inter insieme fino al 2025: il "tappabuchi d'oro" di Inzaghi

MILANO - La faccia da bravo ragazzo. L’affidabilità in campo. Il mix di talento e abnegazione. Matteo Darmian si è già meritato sul verde il secondo rinnovo con l’Inter. Dopo quello annunciato lo scorso febbraio, con la nuova scadenza fissata per il giugno del 2024, arriverà infatti un nuovo prolungamento per il ragazzo di Rescaldina. A oggi infatti il club nerazzurro è assolutamente soddisfatto delle prestazioni del giocatore, tanto dall’aver già deciso, quando sarà il tempo opportuno, di attivare la clausola unilaterale di rinnovo annuale inserita nell’ultimo contratto dell’atleta. Per la felicità di tutte le parti in causa, compresa chiaramente quella del calciatore, entusiasta di poter proseguire la carriera ancora nella Milano nerazzurra.