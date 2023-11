Zilliacus: "Inter al top, fidatevi di me. Pronti alla due diligence"

MILANO - Thomas Zilliacus ha comunicato ieri al mondo la volontà di comprare l’Inter. Perché questa mossa? «Avevo già espresso pubblicamente e da tempo le mie intenzioni. Ieri poi abbiamo firmato con gli investitori accordi per una raccolta di 2.5 miliardi di dollari con la mia XXI Century Capital. Ora potremo fare un’offerta amichevole ai proprietari dell’Inter per l’acquisizione del club. L'offerta rispetterà la famiglia Zhang, che ha ottenuto ottimi risultati da quando è a capo dei nerazzurri: hanno portato la squadra tra le migliori del mondo. Noi abbiamo i soldi e facciamo sul serio».



Normalmente le negoziazioni restano segrete. Il suo modo di agire è inusuale.

«Credo che, dato che mi ero già esposto pubblicamente, fosse giusto far sapere ai tifosi che ora esiste la disponibilità economica e che io voglia andare avanti. Per me i tifosi sono il club. Se un giorno avrò il privilegio di essere il proprietario dell’Inter, farò tutto per il loro bene. Non cerco pubblicità, non mi interessa. È l’ultima cosa che ronza nella mia testa».



Anni fa Giampietro Manenti acquistò il Parma per un euro. E le cose non andarono bene. I tifosi italiani sono diffidenti da allora verso chi non conoscono.

«Capisco perfettamente e mi sembra più che ragionevole che si chiedano chi sia. Posso dirle che sono un uomo d’affari di successo, che opera in tutto il mondo. E lavoro con investitori affidabili».



Per ora come si comportano con lei tifosi dell’Inter?

«La maggior parte positivamente, altri meno. Credo sia una questione culturale. Per me che provengo dalla Finlandia è normale comunicare in questo modo. Ovviamente ci sono altre persone che preferiscono agire più discretamente».