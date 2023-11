Dumfries si ferma. Salisburgo-Inter, Inzaghi e la mossa a sorpresa

Dumfries verso il forfait: le mosse di Inzaghi

Come riportato da Sky Sport, l'esterno olandese ha infatti subito un affaticamento in allenamento, e ha assistito alla rifinitura a porte aperte in panchina, osservando i compagni da seduto. Dunque improbabile un suo impiego per la gara di domani. Viste le assenze di Pavard, reduce dal brutto infortunio rimediato a Bergamo, e Cuadrado, ancora non al meglio della condizione, Inzaghi dovrà necessariamente optare per l'impiego di Darmian come quinto di centrocampo. Con l'ex Manchester United utilizzato in mediana, dovrà essere un altro difensore a giocare come braccetto di destra al fianco di Acerbi e Bastoni. Inzaghi, in allenamento, ha provato a sorpresa Bisseck: il centrale tedesco fino ad ora ha trovato pochissimo spazio (soltanto 8' in campionato), con l'ingresso in campo contro l'Atalanta soltanto sfiorato. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di schierare lì de Vrij. Ballottaggio anche a centrocampo tra Barella e Frattesi, per affiancare Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre a sinistra dal 1' dovrebbe partire Carlos Augusto (fresco di convocazione col Brasile) e non Dimarco. In attacco, infine, possibile riposo per Lautaro Martinez: l'argentino sta vivendo un momento d'oro, ma Inzaghi potrebbe dargli una pausa. Accanto a Thuram è stato provato Sanchez. Potrebbe giocare uno scampolo di partita anche Arnautovic, tornato a disposizione del tecnico nerazzurro.