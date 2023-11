Marchisio punge l'Inter: "Non ha vinto da grande squadra, ecco perché"

Con un calcio di rigore di Lautaro Martinez - il Toro è entrato al 68' al posto di Sanchez e poco prima ha colpito una traversa di testa - a pochi minuti dal 90' l' Inter batte il Salisburgo e vola agli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo. Per il terzo anno consecutivo, da quando Simone Inzaghi siede in panchina, i nerazzurri centrano il passaggio del turno.

Nonostante ciò, però, Claudio Marchisio, a bordo campo per Prime Video, ha commentato così la prestazione e la vittoria di misura conquistata dai vicecampioni d'Europa: "Io credo che l’Inter sia una grande squadra, ma non l’ha vinta da grande squadra. L’ha vinta con il suo giocatore più forte in questo momento che entra e la cambia. Ha dovuto fino al novantesimo spremere Thuram a tenere palloni e lottare. Una grande squadra già nel primo, non dico che vince 2-0, ma la comanda. Non l’ha fatta da grande squadra. La vince perché i grandi campioni te la fanno vincere. Manca forse uno step in più".