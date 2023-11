Asllani, l'Inter di Inzaghi ha una certezza in più

MILANO- Kristjan Asllani è diventato grande. Da talentuoso, ma discontinuo, ragazzino dai bei discorsi e poca ciccia - per dirla alla toscana viste le sue “origini” empolesi -, a elemento prezioso della rosa di Inzaghi. Da pupillo dei social anche per l’essere un bravo ragazzo, al meritarsi il posto per prestazioni convincenti. Da ometto dalle giocate talvolta fumose, a centrocampista affidabile. La crescita dell’albanese è sotto gli occhi di tutti. Per una maturazione palesata soprattutto nelle ultime partite, quando è entrato in campo semplicemente come si deve. Senza strafare, ma col piglio di chi crede nelle proprie qualità e sa che, anche giocando in modo semplice, può aiutare i propri compagni. Contro il Salisburgo Kristjan ha sfiorato il gol del vantaggio ma soprattutto, con 22 passaggi completati su 23 (il 96%), ha fornito una prova di livello. In realtà Asllani già nelle precedenti gare, contro Roma e Atalanta in campionato e proprio nei confronti degli austriaci a San Siro, aveva fatto vedere cose pregevoli, tanto che - parola di Inzaghi - due giorni fa sarebbe potuto pure partire titolare. Un progresso evidente che si discosta dal vorrei ma non posso della scorsa stagione, vedi l’esordio un po’ così dal primo minuto contro la Roma, quando non riuscì mai davvero a sbrogliare il bandolo della matassa di aspettative forse impellenti. Ora invece, dopo una prestazione insufficiente a San Sebastian, quando il classe 2002 si era forse perso con i compagni di squadra, ecco quello step decisivo tanto agognato, anche a livello di personalità.