Inzaghi il bancomat di Zhang: già 275 milioni all'Inter

Inter, con Inzaghi casse più piene

A livello economico, però, non ci sono discorsi che tengano: a fronte di un ingaggio che, euro più, euro meno, ha portato nelle tasche di Inzaghi in meno di due stagioni e mezzo qualcosa come 11 milioni netti, l’Inter ha ottenuto in cambio 225 milioni di soli premi Uefa per il percorso svolto in Champions della squadra nelle edizioni ’21-22, ’22-23 e quella attualmente in corso. Un tesoro che il tecnico, grazie alla vittoria di mercoledì a Salisburgo, con conseguente qualificazione anticipata agli ottavi di Champions, renderà ancora più ricco grazie al gettone da circa 50 milioni che il club riceverà dalla Fifa per la partecipazione nell’estate 2025 al nuovo Mondiale per club che vedrà ai nastri di partenza ben 32 formazioni.

La qualificazione dell’Inter al nuovo torneo non è ancora ufficiale, ma di fatto aritmetica: grazie ai risultati ottenuti in Champions fra il 2020 e il 2024, infatti, i nerazzurri voleranno di diritto negli Stati Uniti grazie alla loro posizione nei ranking Uefa e Fifa, dove sono di gran lunga la migliore squadra italiana (al torneo andranno due club del nostro campionato).