Marotta: “Juve favorita per lo scudetto, per l’Inter è solo uno stimolo”

Marotta: "La Juve è favorita"

L'amministratore delegato nerazzurro ha proseguito: "La Juventus? Anche lì c'è una continuità tecnica, Allegri conosce bene la realtà della Juve come Inzaghi adesso conosce bene la realtà dell'Inter. Il Napoli è in difficoltà ma c'è stato un cambio tecnico e questo rappresenta un'attenuante. Dal mio punto di vista la Juve è favorita semplicemente perché può pianificare meglio la settimana e può avere un vantaggio psico-fisico. Chiaro che questo non deve rappresentare un alibi per noi, anzi una motivazione in più" per poi concludere: "Cosa mi piace di più di questo gruppo? il fatto che per ottenere la vittoria bisogna soffrire, questi ragazzi sanno che nulla ci viene regalato. Ci sono aprtite che porti aa casa con sofferenza, ma ancora dobbiamo migliorare".