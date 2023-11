Inzaghi super: come Simone ha superato Conte, le sfide vinte col suo staff

MILANO - Da Calhanoglu a Dimarco, passando per Acerbi, Darmian e pure Onana. L’ultimo in ordine di tempo è ora Marcus Thuram. L’ultimo capolavoro di Inzaghi sul fronte scommesse vinte è l’impatto che il 26enne attaccante francese sta avendo nel pianeta Inter. Un merito, l’ennesimo, del tecnico nerazzurro che ha saputo trovare la formula giusta per inserire al meglio un giocatore proveniente dalla Bundesliga e da un sistema di gioco completamente diverso dal 3-5-2. Dopo un’estate a “scuola”, nella quale Thuram non ha magari strappato l’occhio a osservatori e tifosi, ma ha imparato richieste e schemi di Inzaghi, con l’avvio delle gare da tre punti, è arrivata la sua esplosione.

Da sostituto di Dzeko e destinato a una stagione da alternativa di Lukaku, Thuram si è ritrovato subito titolare e a suon di prestazioni si è conquistato il posto da partner, ideale, di Lautaro Martinez. I numeri del francese, fra i migliori in campo anche domenica sera contro il Frosinone, sono eccellenti: in 16 presenze - ha giocato fin qui tutte le gare, 14 da titolare -, Thuram ha segnato 5 gol (uno in Champions servito a sconfiggere il Benfica), servito 5 assist (primo in A) e guadagnato 3 rigori. Se Thuram sta andando probabilmente oltre le aspettative, anche quelle dei dirigenti che credevano comunque molto in lui, fin dall’estate 2021, quando il suo acquistò salto per un brutto infortunio, la risposta va evidentemente trovata in Inzaghi e nel suo staff. Perché c’è uno storico a parlare per loro, il rendimento di alcuni giocatori che si è elevato e migliorato grazie proprio al lavoro e alle intuizioni che il tecnico nerazzurro è riuscito a fare e avere su di lui.