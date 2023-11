Bastoni lascia il ritiro dell'Italia: infortunio, condizioni e Juve-Inter...

COVERCIANO - L'allarme era già scattato ieri, quando aveva sospeso in anticipo l'allenamento a Coverciano, ma ora Alessandro Bastoni lascia addirittura il ritiro della Nazionale. Gli esami strumentali hanno infatti confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro che lo ha costretto a dare forfait per gli importanti impegni degli azzurri per le qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia del Nord (venerdì alle 20.45) e Ucraina (lunedì alla stessa ora). Il difensore dell' Inter si aggiunge così a Meret, Calabria, Toloi e Locatelli. Intanto, a causa dell'attacco febbrile che ha colpito nella notte Guglielmo Vicario, è stato chiamato a scopo cautelativo anche il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi.

Inter, il punto in vista della Juve

L'infortunio rimediato con la Nazionale, potrebbe costringere Bastoni a saltare la supersfida contro la Juventus in programma domenica 26 novembre all'Allianz Stadium. Inzaghi per l'occasione dovrà fare a meno anche di Benjamin Pavard, infortunatosi contro l'Atalanta e ai box per la lussazione della rotula. Da valutare, invece, il grande ex dell'incontro, Juan Cuadrado, alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille da ormai alcune settimane.