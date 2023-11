Inter, come stanno Bastoni e Calhanoglu: le condizioni in vista della Juve

MILANO - "Risentimento muscolare al polpaccio destro". È questo il primo responso da Coverciano dove ieri mattina Alessandro Bastoni si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema accusato mercoledì. Il difensore è già tornato a Milano per svolgere le terapie e all’inizio della prossima settimana svolgerà nuovi accertamenti. Bastoni salterà Juventus-Inter? Oggi la risposta è sì, anche perché non si può del tutto escludere una lesione. In quel caso, non ci sarebbero dubbi, anzi, Bastoni non solo salterebbe la Juve, ma rischierebbe un mese di stop (perdendo anche Benfica, Napoli, Udinese, Real Sociedad e forse Lazio, il 17 dicembre).

Le ultime novità dalle nazionali

Bisogna attendere qualche giorno per capire la reale entità del guaio, ma già da mercoledì Inzaghi sta ragionando su quale terzetto proporre a Torino e se non ci saranno nuovi contrattempi, considerando già l’assenza di Pavard, toccherà a Darmian, De Vrij e Acerbi, con quest’ultimo spostato nel ruolo di Bastoni. Posizione che potrebbero ricoprire, in caso di necessità, anche Dimarco e Carlos Augusto, ma pure Darmian e Bisseck. Inzaghi spera che venga confermata una contrattura per avere Bastoni, se non a Torino, nelle gare successive. Intanto ieri è tornato a Milano anche Calhanoglu: il turco non si è allenato per due giorni in Nazionale per un’ influenza ed è stato liberato dalla sua federazione - pare definitivamente - anche perché a ore diventerà papà. Come se non bastasse, in serata è arrivata un'altra brutta notizia per l'allenatore nerazzurro: Marko Arnautovic al minuto 88 della sfida contro l'Estonia si è fermato per una botta alla gamba destra. L'attaccante austriaco ha comunque finito la partita, ma oggi verranno fatte ulteriori valutazioni sulle sue condizioni.