Inter, verso la Juve: Bastoni no, Calhanoglu sì. Le condizioni

Manca sempre meno alla sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Il big match della 13esima giornata vale il primo posto in classifica perché le due squadre sono divise soltanto da due punti. Allegri insegue Inzaghi in Serie A ma sul campo, a prescindere dalle posizioni, sarà una vera e propria battaglia tra fisicità, tattica e mentalità. Quasi una partita a scacchi dove vincerà chi riuscirà a fare scacco matto all'avversario. E, a tal proposito, il tecnico dell' Inter dovrà fare a meno di due alfieri in difesa: Pavard, per il problema al ginocchio accusato contro l' Atalanta , e Bastoni, dopo il guaio al polpaccio in Nazionale . Non il miglior modo di arrivare a questa sfida importante di domenica 26 novembre, ma l'allenatore ha già in mente le alternative. Idee che non dovrà cambiare in mezzo al campo visto il recupero di Calhanoglu.

Bastoni-Calhanoglu, condizioni in vista di Juve-Inter

Alessandro Bastoni è costretto a dare forfait per la gara contro la Juventus. Dopo il ko subito in Nazionale, nei primi giorni di ritiro a Coverciano, nella giornata di oggi si è sottoposto a nuovi accertamenti. Gli esami effettuati hanno confermato il problema al polpaccio pertanto dovrà continuare nel suo percorso di recupero in vista delle prossime gare. Difficile per l'Inter rivederlo in campo per la partita di Champions League contro il Benfica a Lisbona ed è in dubbio per il match con il Napoli del prossimo weekend, ma ovviamente le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno per capire quando potrà tornare in campo. Da una notizia negativa a una più positiva, perché Hakan Calhanoglu, dopo aver dovuto rinunciare alla chiamata della nazionale turca per influenza, si è completamente ristabilito ed è pronto a rientrare in gruppo per preparare al meglio la partita di domenica con i bianconeri. Infine restano da capire le condizioni di Cuadrado, alle prese ancora con l'infiammazione al tendine d'achille. Il colombiano è rimasto ad allenarsi senza rispondere alla chiamata della Colombia per cercare di recuperare quanto prima dopo un inizio di stagione non proprio positivo. Alla spicciolata intanto tornerano ad Appiano anche i giocatori convocati in nazionale...