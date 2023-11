Inzaghi e la difesa Inter contro la Juve: le scelte, i titolari, Bisseck

A proposito, ieri all’Humanitas quest’ultimo ha effettuato nuovi esami strumentali dopo quelli già svolti in Nazionale che hanno confermato il risentimento muscolare al polpaccio destro: l’azzurro salterà Juve, Benfica e Napoli con rientro previsto nel match del 9 dicembre con l’Udinese, utile come test in vista della gara con la Real Sociedad dove con grande probabilità verrà deciso il primo posto nel girone, fondamentale per un sorteggio più “morbido” negli ottavi di Champions.