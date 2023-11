Lautaro, l'Inter e l'offerta dall'Arabia: "Volevano ricoprirlo d'oro"

MILANO - Alejandro Camano, proprietario della Footfeel, l'agenzia che cura gli interessi di Lautaro Martinez, traccia un profilo inedito, umano e particolareggiato dell'argentino. Un ritratto intimo nel quale emerge non solo il calciatore, ma anche l'uomo: "Non so perché Lautaro abbia scelto di voler lavorare con me, però io so perché ho scelto di voler lavorare con lui. Per me è un onore rappresentarlo. Lautaro merita un 10 come voto per la sua persona. E un altro 10 come voto per la sua famiglia. In più parliamo di uno dei primi tre attaccanti centrali a livello mondiale. Quindi le assicuro che per me, che ho alle spalle una navigata carriera come agente di calciatori, è davvero un onore incredibile poterlo rappresentare".