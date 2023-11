Lautaro, parla lo scopritore: "Riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi"

Quando Fabio Radaelli vide per la prima volta Lautaro Martinez non ebbe alcun dubbio sulle capacità di quell’adolescente che oggi è diventato il fiero capitano dell’Inter. A distanza di anni, l’ex capo osservatori del Racing si emoziona parlando del suo pupillo. E assicura: «Non è finita qui», col 10 dei nerazzurri che non ha ancora mai segnato a Torino alla Juventus e ora punta a cambiare la storia: «Più importante e sentita è la partita, più Lautaro è pronto e invogliato a risultare decisivo». D’altronde, dal 2000 in avanti, l’Inter ha vinto fuori casa contro la Juve sempre e solo grazie a reti di argentini (l’unica eccezione è rappresentata dall’1-0 firmato Calhanoglu nell’aprile del 2022) con Martinez che vuole centrare traguardi importanti: «Può raggiungere qualunque obiettivo. Oltre a una tecnica invidiabile e a una condizione fisica importante, è forte di testa. Lo attendono nuovi e grandi successi. Sono convinto possa vincere il pallone d’oro, non ci sono dubbi. Ce la fa sempre a ottenere quanto prefissato». Lo dice la storia di Lautaro: «Per noi che lavoriamo nello scout a livello giovanile, era strano che nessuno lo avesse già preso e portato in qualche club prestigioso per fargli seguire una certa trafila – racconta il navigato professionista -. Meno male che non è successo, così mi è stata data la possibilità di essere conosciuto nel mondo come il suo scopritore. È un orgoglio per me essere stato colui che è portato nel grande calcio quello che oggi è il calciatore argentino col valore economico maggiore nel globo».