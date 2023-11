Inzaghi: “Inter in emergenza, ma con la Juve non avrei firmato per il pari”

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter firmato dalle reti di Vlahovic e Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Lo prendiamo come viene, sappiamo che non è facile fare male alla Juventus. Sul loro gol dovevamo essere più bravi, per come si è messa la gara ci prendiamo questo pari: chiaramente non avrei firmato alla vigilia, perché volevamo vincere". Il tecnico ha poi aggiunto: "La squadra ha fatto quello che si doveva fare, l'anno scorso in una partita identica poi abbiamo perso. Non è semplice giocare contro questa Juventus che si difende molto bene, ma siamo venuti a Torino a padroneggiare il gioco e il ritmo. I ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi dopo aver preso il gol". Poi sulla Juve ha affermato: "Loro come Milan e Napoli sono costruite per restare al vertice della classifica come dimostrano i numeri".