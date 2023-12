Inter, c'è vita oltre la Thu-La: Arnautovic e Sanchez, gol al mercato

MILANO - C’è vita oltre la ThuLa. La pazza partita contro il Benfica ha infatti permesso ad Arnautovic e a Sanchez di mettersi in mostra con i nerazzurri. Prestazione e numeri alla mano i due hanno superato l’esame del Da Luz , il primo di una serie ancora da completare, anche in chiave mercato Inter , con i dirigenti del club di Viale della Liberazione che questo mese dovranno decidere se tornare o meno sul mercato degli attaccanti proprio a seconda delle prestazioni dell’austriaco e del cileno . Mentre sul sudamericano non c’erano dubbi tecnici, nel senso che Alexis resta quel campione capace di cambiare le sorti di una partita da un momento all’altro, con però un punto di domanda enorme sul suo stato fisico, sull’ex Bologna si potevano invece nutrire remore di altro tipo. Il tap-in vincente di Arnautovic, quello che ha permesso all’Inter di rientrare in partita mercoledì sera, è infatti la prima rete ufficiale e assoluta del centravanti con la maglia nerazzurra . Una marcatura messa a segno addirittura 4740 giorni dopo l’ultima rete della punta siglata in Champions League, tra l’altro proprio all’Inter con la casacca del Werder Brema, per 13 anni che rappresentano il periodo più lungo mai registrato tra due gol dello stesso calciatore nella competizione. Ergo, nonostante l’esperienza maturata in Germania, Premier, Cina e sotto le due Torri, Arnautovic a Milano dovrà comunque superare l’esame Inter, da navigato professionista e non più da giovane ribelle di belle speranze come nel 2009-10.

Inter, la situazione in vista del Napoli

Dopo l’infortunio subito in campionato e il rientro delle scorse settimane è giunto il tempo per Marko di zittire i detrattori e di far vedere a tutti quello di cui è capace. Discorso che vale anche per il leone Sanchez, tornato a Milano con la consapevolezza di poter determinare ancora una volta in nerazzurro, sempre che qualche guaio muscolare non lo metta per l’ennesima volta ai box. A Napoli torneranno titolari Lautaro e Thuram, ma qualora Inzaghi avesse bisogno dei suoi attaccanti di scorta, saprebbe di potersi affidare a loro per uno scampolo di gara, visto quanto accaduto a Lisbona. Contro i partenopei non ci saranno Pavard e quasi sicuramente Bastoni. Il difensore italiano spera di essere convocato contro l’Udinese, ma lo staff medico nerazzurro vuole portarlo al top per le sfide contro la Real Sociedad e Lazio. Dumfries si è invece regolarmente allenato ieri ed è pronto dunque per arare la fascia destra interista al Maradona.