Sommer è il vero muro Inter, altro che Onana: Yann ha smentito i detrattori

MILANO - Quando Yann Sommer il 9 agosto a Salisburgo nei suoi primi sei minuti interisti con due uscite procurò un rigore (poi calciato alto da Konaté) e perse goffamente un pallone permettendo agli austriaci di passare momentaneamente in vantaggio, subendo poi in tutto tre gol (ma i suoi vinsero 4-3), il pensiero di molti fu subito uno: altro che Onana, in che mani è finita l’Inter... Anche perché il club nerazzurro per acquistare dal Bayern Monaco il 34enne nazionale svizzero, per 6.75 milioni, ci aveva messo quasi un mese; un tira e molla che aveva costretto Simone Inzaghi a svolgere tutte le prime amichevoli del pre-campionato col giovane Filip Stankovic e la società a mollare - complici anche i costi elevati - Trubin, finito poi al Benfica. Insomma, Sommer era sembrato quel pomeriggio di metà estate tutt’altro che un affare, un cambio - quello con Onana - che avrebbe indubbiamente indebolito la squadra nerazzurra rispetto all’annata precedente.

Come spesso succede nel calcio, così come in tutti gli sport e negli ambiti svariati della vita, il tempo ha dato altre risposte e a quasi quattro mesi di distanza da quel balbettante debutto, oggi in pochi rimpiangono Onana, che nel frattempo sta combinando disastri a Manchester - e ha permesso all’Inter di mettere a bilancio una plusvalenza di circa 50 milioni -, ed esaltano le parate di Sommer. Il portiere è senza dubbio uno dei protagonisti dell’ottimo avvio di stagione della squadra di Inzaghi e anche domenica sera a Napoli è stato fra i migliori in campo, decisivo per tenere l’Inter prima in partita e poi in vantaggio. Tre gli interventi spettacolari e determinanti dell’ex Basilea, Borussia Monchengladbach e Bayern: su Elmas sullo 0-0, su Kvaratskhelia sullo 0-1 e su Osimhen sullo 0-2 (parata però “cancellata” dal fuorigioco segnalato dal guardalinee). Porta chiusa per la nona volta in campionato su quattordici partite - Onana la stagione scorsa chiuse a otto in Serie A -, più altri due clean-sheets in Champions, un vero e proprio muro che può certamente contare su un’ottima retroguardia e una fase difensiva da anni fra le migliori in Italia; ma Sommer quando c’è stato bisogno di lui - ad accezione della sconfitta casalinga col Sassuolo quando sul gol di Bajrami commise il suo unico vero errore in nerazzurro - ha sempre risposto presente.