Inzaghi, la risposta sulla Juve e sulla pressione: "L'Inter è abituata..."

MILANO - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match tra i nerazzurri e l'Udinese. La compagine meneghina è chiamata a rispondere alla Juventus per riprendersi la testa della classifica, un copione non nuovo in questa stagione che vede i bianconeri giocare prima dei nerazzurri, Inzaghi: "Abbiamo quotidianamente la pressione. Non cambia nulla, siamo abituati a giocare prima o dopo. La Juventus sta facendo molto bene, come noi, ma il campionato è lunghissimo e ci sarà tanto da dare”.