Inzaghi, numeri da record: vince più di Mourinho-Conte. Ma ora i titoli…

MILANO - Dopo la quinta risposta alla Juventus e la vetta della classifica ripresa nel giro di 24 ore, l’Inter ora pensa a mettere la classica ciliegina sulla torta al suo avvio di stagione, per renderlo non solo ottimo, ma addirittura esaltante, in attesa, ovviamente, di aggiungere fatti - leggi trofei - alle belle prestazioni. Domani sera a San Siro sarà di nuovo Champions con l’ultima gara di un girone oggettivamente più semplice di quello scalato la stagione scorsa, ma ancora in equilibrio. L’Inter è già qualificata agli ottavi, ma domani si giocherà in casa il primo posto contro la Real Sociedad. Le due squadre hanno 11 punti a testa e all’andata finì 1-1, ma la differenza reti gioca in favore degli spagnoli, dunque i ragazzi di Simone Inzaghi avranno un solo risultato per finire davanti: vincere. E vincere farebbe tutta la differenza del mondo visto che arrivare secondi potrebbe dire essere abbinati, nel sorteggio di lunedì 18, a una per esempio fra Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City o Barcellona. L’Inter sta bene, al di là di alcune assenze che stanno condizionando le scelte nel comparto destro di difesa e centrocampo. Esclusa la Juventus, sembra ormai fuori dalla portata di Milan e Napoli per la lotta scudetto, non tanto per la distanza, comunque importante ma colmabile con altre 23 giornate da giocare, quanto per la forza e la continuità di rendimento fin qui mostrata.