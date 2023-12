Cambiasso critica: "Inter incapace di essere protagonista". I social brontolano

Partita poco emozionante, equilibrata, terminata 0-0. L' Inter non va oltre il pari a reti bianche a San Siro contro la Real Sociedad : termina il girone da imbattuta, ma al secondo posto . Un piazzamento che vuol dire che i nerazzurri troveranno di fronte agli ottavi di finale, quasi sicuramente, una big: dal Bayern Monaco al Manchester City , dal Real Madrid fino all' Arsenal , e le possibilità (che verranno sciolte stasera) di trovare anche Barcellona e Atletico Madrid (ad entrambe basterà non perdere) oltre ad una tra Borussia Dortmund e Psg . Insomma, non una passeggiata di salute.

Inter, reazioni social a Inzaghi

Eppure le reazioni a caldo del mondo Inter non sono sembrate particolarmente deluse, nonostante il secondo posto in un girone assolutamente alla portata, e con il risultato, nell'immaginario complessivo, di un primo posto assolutamente abbordabile. Simone Inzaghi, nel post gara contro la Real Sociedad, si è mostrato tutto fuorché preoccupato dagli ottavi di finale: "Se c'è una squadra che proprio non vorrei nel sorteggio? Assolutamente no. Lo sapevamo, ora il sorteggio sarà più complicato ma non voglio vedere musi lunghi, solo sorrisi, perché abbiamo terminato il girone da imbattuti. Questa sera ci abbiamo provato, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti". Se Inzaghi vuole vedere soltanto sorrisi, c'è da dire però che sui social i tifosi nerazzurri ne hanno mostrati ben pochi.

C'è chi dice che "Voler vincere vuol dire schierare la formazione tipo. E un atteggiamento molto più offensivo che aspettare per poi ripartire in contropiede". E poi chi sentenzia: "Dallo stadio non sembrava ci stessimo provando". Poi chi ironizza: "Wow, che trofeo quello del girone da imbattuti".

La maggior recriminazione è per la scelta di non far giocare Thuram e Lautaro insieme: "Se volevi vincere non iniziavi con Sanchez". E infine chi analizza: "Come si fa ad arrivare secondi in questo girone? Per alcuni tifosi è meglio arrivare secondi, senza pensare che il primo posto era importante anche in ottica campionato, permettendoci di avere un impegno più agevole".