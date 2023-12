Sanchez e Arnautovic flop, l'attacco Inter sotto accusa

Questa volta il super attacco fa cilecca. Non per colpa di un portiere in stato di grazia o per la sfortuna della "palla che non vuole entrare", ma proprio per una serata senza grandi occasioni create dall'Inter. Inzaghi contro la Real Sociedad ha ruotato tutti i suoi uomini là davanti, ma nessuno è riuscito a trovare la zampata vincente, o a incidere davvero e in modo concreto sul risultato. Il migliore tra le punte è stato sicuramente Marcus Thuram. Fisicamente straripante, è nettamente quello che ha creato i maggiori pericoli nella prima parte di gara, forse anche in tutta la partita, per l’Inter.