Cuadrado, i guai fisici continuano: adesso rischia un lungo stop

Juan Cuadrad o potrebbe restare fermarsi per un periodo di tempo piuttosto lungo. Malgrado l'esterno colombiano abbia giocato contro la Real Sociedad la sua prima partita per intero da quando veste la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro sembrerebbe deciso a prendere una decisione drastica a causa dei problemi fisici dell'ex calciatore della Juventus.

Cuadrado, problemi al tendine d'Achille

Cuadrado è sceso in campo in 7 occasioni (per sei volte si è trattato di spezzoni di gare) in questa prima parte di stagione. Ora potrebbe operarsi al tendine d'Achille. Il laterale colombiano continua ad accusare fastidio e nelle ultime ore si sta parlando con insistenza della possibilità che ricorra a un intervento chirurgico per risolvere il problema definitivamente. In tal caso si tratterebbe di uno stop lungo che potrebbe indurre l'Inter ad andare sul mercato a gennaio.