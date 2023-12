Lazio-Inter, problema per Inzaghi: perde di nuovo un attaccante

MILANO - L'Inter capolista si prepara per la delicata trasferta nella Capitale dove, all'Olimpico, affronterà la Lazio degli ex Juve Sarri, Pellegrini e Rovella. Un match importantissimo, a fronte del pareggio - tra le polemiche - dei bianconeri al Ferraris di Genova, e che potrebbe valere, in caso di successo, il +4 in classifica. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, però, contro la squadra a cui ha legato il proprio nome per oltre due decenni, prima da calciatore e poi da allenatore, perde un'importante pedina del proprio attacco.