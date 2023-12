Ruben Sosa: “Inter, Scudetto e Champions. Il merito è di una persona”

"Stasera all’Olimpico si gioca la partita del mio cuore tra due squadre che ho amato tantissimo e alle quali resto tuttora legatissimo, tanto da non perdermi mai le loro gare in televisione". Firmato Ruben Sosa. Il suo sinistro fatato ha fatto sognare le tifoserie di Lazio e Inter negli anni novanta. Conclusioni talmente potenti da aver fatto rubricare alla voce bomba le sue punizioni. L’attaccante uruguaiano oggi vive in patria, ma non dimentica il suo passato italiano. El Principito ha vissuto, infatti, gli anni più belli della carriera nella nostra Serie A, dove è esploso nella Lazio con la quale ha segnato 40 gol in 4 stagioni. Un rendimento che non passa inosservato e gli vale il corteggiamento del Real, ma alla fine nell’estate 1992 se lo accaparra l’Inter con cui vince da protagonista la Coppa Uefa 1994 (50 gol e 103 presenze in un triennio). Chi meglio del Principito per giocare la super sfida di stasera.