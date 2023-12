L'Inter, il gol perduto, la sfida con la Juve e l'avversaria Champions

INVIATO A ROMA - Tre punti per consolidare la vetta, approfittando della frenata della Juventus in casa del Genoa. Un gol per ritrovare la confidenza con la porta altrui, dopo aver mancato la porta contro la Real Sociedad in Champions League, alla partita numero 21 di stagione. L'Inter affronta la trasferta con la Lazio dall'alto di un vantaggio di 17 punti, inimmaginabile a inizio stagione. Ma lo fa con la consapevolezza di incontrare un'avversaria sempre complicata, che vale più dell'attuale classifica e della attuali polemiche. Maurizio Sarri è un osso duro, non ha mai perso in casa ogni volta che ha incrociato i nerazzurri, anche quando allenava l'Empoli. Non solo, la stessa Inter non vince all'Olimpico dal 20 maggio 2018, quando l'allenatore biancoceleste era proprio Simone Inzaghi: un 3-2 all'ultima di campionato con le reti di D'Ambrosio, Icardi (rigore) e Vecino.