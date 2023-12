Zanetti fuori dalla Champions, lei non sa chi sono io: il siparietto surreale

Questa mattina in quel di Nyon sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Un'estrazione non troppo fortunata per le italiane, ma l'esito era ampiamente prevedibile essendo tutt'e tre in seconda fascia. L'Inter ha conosciuto dunque il prossimo avversario: si tratta dell'Atletico Madrid di Diego Simeone. Per il club nerazzurro era presente il vice presidente Javier Zanetti, che è riuscito ad arrivare in tempo per i sorteggi... per un pelo.