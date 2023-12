Inter-Atletico, quanti intrecci: Lautaro, Simeone, Inzaghi e il 5 maggio...

Sorteggi per gli ottavi di finale andati, l'Inter ha conosciuto l'avversaria per il prossimo turno di Champions League. Simone Inzaghi sentiva che avrebbe pescato il Manchester City, ma dall'urna è stato estratto l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Una partita dai più risvolti e con tanti incroci di storie, nonostante tra nerazzurri e rojiblancos vi sia soltanto un precedente in gare ufficiali.