Moratti: "Simoni, Roberto Carlos e Pirlo i miei rimpianti. Inter fortissima"

Moratti e l'Inter di oggi

"È fortissima in tutti i settori. In porta si pensava fosse andato via il più bravo del momento e questo lo fosse meno, invece è bravissimo. Poi coi cinque cambi puoi graduare bene la fatica". Lo ha dichiarato l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti in un'intervista a Radio Serie A con Rds. Parlando di Lautaro Martinez, Moratti dice: "Proprio bravo, ha il carattere da centravanti e fa gol bellissimi. E poi Thuram è una grande sorpresa". Poi le parole al miele su Inzaghi: "Bravissimo, tiene costantemente un low profile e la squadra gioca benissimo. Non lo conosco personalmente, ma è bravo ed è migliorato. Una dote non da poco". La sua Inter lotta per lo scudetto, che vorrebbe dire seconda stella. Ma su quanto sia vicina, Moratti frena: "Interviene la scaramanzia, ma speriamo sia vicina. Rappresenterebbe una continuità fantastica".