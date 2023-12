Inzaghi: “Non eravamo abituati. Cosa rimprovero all’Inter”

L' Inter esce clamorosamente dalla Coppa Italia dopo il ko interno arrivato contro il Bologna . I nerazzurri sono stati rimontati dopo aver sbloccato la sfida con Carlos Augusto nei tempi supplementari: due assist di Zirkzee per Beukema e Ndoye hanno deciso la sfida che si è chiusa sul 2-1 per la squadra di Thiago Motta al Meazza. Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Simone Inzaghi che ha commentato la prestazione della sua squadra: "Dispiace perchè avevamo vinto la Coppa negli ultimi due anni, dispiace tanto soprattutto dopo una gara condotta così. Avremmo meritato di vincere, il calcio è così. Posso rimproverare l'ultimo quarto d'ora nel secondo supplementare perchè avevamo fatto un'ottima gara ma il calcio è questo. Quest'anno non eravamo abituati ad essere rimontati".

Inzaghi, le parole su Lautaro

Inzaghi ha proseguito: "I ragazzi non sono felici e nessuno lo è, avevamo fatto un'ottima gara davanti ai nostri tifosi ma alla fine è andato avanti il Bologna". Poi, sull'infortunio di Lautaro Martinez: "Ha avuto un affaticamento, sarà da valutare, speriamo che non sia successo nulla. I medici sono abbastanza tranquilli ma giocando tra 72 ore sarà da valutare. Dobbiamo guardare avanti". Infine, il tecnico nerazzurro ha concluso: "Arnautovic mi è piaciuto, ha fatto quello che doveva fare. Non è stato fortunato in zona gol ma sono contento. Anche Sensi ha fatto quello che doveva fare, una volta che avevamo aggredito la palla non dovevamo far passare Zirkzee. Lui è un ottimo giocatore, continua a fare prestazioni importanti. Sul primo gol è stato bravissimo e anche sul secondo. Sta dimostrando di essere in grandissima ascesa".