Infortunio Lautaro, l'esito degli esami: la nota dell'Inter

Dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano del Bologna , le attenzioni del tifo interista erano tutte rivolte alle condizioni di Lautaro Martinez . Il capitano nerazzurro è uscito al nono minuto del primo tempo supplementare, poco dopo il vantaggio di Carlos Augusto, ma soprattutto dopo essersi consultato ripetutamente con Simone Inzaghi e il dottor Volpi . Anche alla luce di ciò, sembrava potesse essere un rischio calcolato. Nella giornata di oggi l'attaccante argentino ha svolto gli esami strumentali e gli aggiornamenti dall'infermeria non sono confortanti .

Il comunicato dell'Inter: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Lautaro Martinez, come anticipato, salterà Inter-Lecce e sarà - a suo modo - un'assenza storica: il Toro si ferma a 89 partite consecutive giocate in nerazzurro (Inter-Verona ad aprile 2022 l'ultima gara senza l'argentino). Per il rientro, è quanto meno in dubbio la sua presenza a Marassi contro il Genoa, nell'ultima gara del 2023, abbandonando difatti la rincorsa al record di gol in un anno solare con la maglia dell'Inter.