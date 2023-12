Lecce, rigore tolto al Var contro l'Inter: la decisione di Marcenaro

Episodio dubbio durante Inter-Lecce . La squadra di Inzaghi ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol grazie al colpo di testa di Bisseck e all'inizio della seconda frazione di gara gli ospiti si sono lamentati per un calcio di rigore inizialmente assegnato per poi essere tolto dopo la revisione al Var .

Inter-Lecce, l'episodio al Var

Gendrey conclude verso la porta e trova l'opposizione di Carlos Augusto: Marcenaro fischia indicando il dischetto. Successivamente, però, il direttore di gara si consulta con la sala Var e si dirige al monitor per l'On Field Review. Dopo aver visto con attenzione tutte le immagini, il calcio di rigore per il Lecce è stato tolto e il gioco è ripreso in favore dei nerazzurri. Le immagini, infatti, mostrano come Carlos Augusto abbia toccato la sfera con la schiena e non è chiaro se successivamente ci sia stato un altro tocco con il gomito sinistro. In ogni caso le due braccia del difensore erano davanti e ravvicinate al corpo, come ha mostrato Inzaghi durante la revisione dell'episodio.