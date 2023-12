Genoa, Retegui e Messias per fermare l'Inter: i dubbi di Gilardino e Inzaghi

Dopo le festività natalizie manca sempre meno al ritorno in campo per quanto riguarda il campionato di Serie A. Le squadre sono tornate in campo per allenarsi e preparare l'ultima gara del 2023 già nella giornata di Santo Stefano (26 dicembre) e alcuni allenatori possono sorridere per alcuni recuperi importanti. Al Marassi andrà in scena la gara tra Genoa e Inter, proprio Gilardino e Inzaghi stanno ricevendo alcune buone notizie dall'infermeria.