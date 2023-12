Inter, Inzaghi parla solo alla sua tv: "Finale di Champions molto stimolante"

Una vittoria per chiudere il 2023 da campioni d'inverno con un turno d'anticipo. L'ostacolo si chiama Genoa, da affrontare al Ferraris e in un clima d'entusiasmo che potrebbe mettere in difficoltà la capolista. Simone Inzaghi ne è perfettamente consapevole, ma ai microfoni di Inter Tv mette in mostra la grande fiducia che ha nei suoi ragazzi: "Sarà una partita combattuta: il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta e di grandissima intensità", spiega il tecnico nerazzurro.