Inzaghi: "Non siamo contenti ma chiudiamo l'anno con un'ottima classifica"

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in trasferta sul campo del Genoa deciso dalle reti di Arnautovic e di Dragusin. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Sapevamo che tipo di partita andavamo ad incontrare. Il Genoa stava bene, la partita è stata combattuta. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, se non la difesa sul corner che ha permesso al Genoa di rientrare in partita. Volevamo vincere e non siamo contenti del pareggio, ma chiudiamo l'anno con un'ottima classifica e sappiamo che ogni partita nasconde delle insidie". Inzaghi ha poi aggiunto: "Sì, però tutti volevamo vincere. Non avevamo mai preso gol da palla inattiva quest'anno e dovevamo difendere meglio in occasione dell'1-1. Non era facile giocare, campo pesante per tutte e due. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione con Acerbi e poi preso un paio di ripartenze a cui abbiamo rimediato bene".