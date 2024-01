Lautaro Martinez, rinnovo vicino con l’Inter fino al 2028: cifre e dettagli

MILANO - L’Inter riparte dal suo capitano. Con Lautaro Martinez che punta a essere fin da subito determinante per i nerazzurri. L’attaccante argentino – che nell’ultimo allenamento prima dei due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi aveva effettuato un personalizzato, come Dimarco – dovrebbe tornare a disposizione del suo allenatore per la prima gara del 2024 contro il Verona. L’obiettivo è segnare, vincere la partita, consolidare il primo posto in classifica e anche mettere un ulteriore mattoncino per centrare nuovi e prestigiosi record. In questo momento il “Toro” è decimo nella classifica di tutti i tempi dei marcatori interisti, con 119 gol siglati in tutte le competizioni. Davanti a lui, rispettivamente con 123 e 124 reti, ecco Vieri e Icardi, col settimo posto di Nyers, a 133 realizzazioni, che non dista nemmeno così tanto. Soprattutto se come riferimento prendiamo l’ultimo anno solare di Lautaro.