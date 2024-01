Bastoni-Duda e Kean-Faraoni, stesso Var e giudizi opposti: tifosi Juve in rivolta

Nasca e il precedente in Juve-Verona

La decisione di convalidare la rete nerazzurra non è stata corretta dal Var, dove l’addetto di oggi era Nasca. Lo stesso Nasca, in ogni caso, aveva gestito la sala Var anche in occasione di Juventus-Verona. In quel caso ci fu un episodio simile, con Kean che si vide annullare due reti. La prima per fuorigioco millimetrico e la seconda proprio per un contrasto giudicato falloso da parte del centravanti ad inizio azione su Faraoni (che poi verrà beccato dalle telecamere intento a simulare). Nonostante l’entità del contatto tra Bastoni e Duda sia evidente, Nasca ha deciso di valutare in maniera differente i due episodi. Il giudizio opposto di oggi ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus, che sui social hanno commentato quanto accaduto: "Quello di Bastoni è volontario e molto più grave" e "Voglio sperare che ammettano l'errore" sono solo alcuni dei pareri dei sostenitori bianconeri sul web.