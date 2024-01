Inzaghi, Monza-Inter: "Per Buchanan serve tempo. Come sta Dimarco"

Simone Inzaghi è intervenuto direttamente sui canali ufficiali del club nerazzurro per analizzare la gara di campionato contro il Monza che anticiperà quella di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso nel girone d'andata, la squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice ma vogliamo confermarci con un ottimo girone di ritorno". Poi sulla gara contro la squadra di Palladino ha aggiunto: "Una partita difficile, contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e ha dei giocatori che sono stati importanti per l'Inter come D'Ambrosio, Gagliardini e Carboni, che rivedremo con piacere. Sappiamo che il Monza è un avversario di valore".