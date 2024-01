Lautaro, la moglie Agustina: "Mi spezza l'anima". Cosa è successo

L'Inter continua a volare in campionato con i gol del suo capitano, Lautaro Martinez : sono già 18 in 18 partite giocate. Con questo ritmo, il record di marcature in un singolo campionato non è più un'utopia (oggi è di Immobile e Higuain, 36 reti). In area di rigore il bomber argentino non sembra avere alcun problema. Piuttosto, a preoccuparlo dovrebbero essere alcune questioni accadute entro le mura domestiche. Come racconta la moglie Agustina in una storia su Instagram, infatti, qualcosa dentro casa sta per cambiare: "Mentre mio marito continua a fare gol, vi racconto qualcosa di triste".

Lautaro e Agustina, una decisione difficile

In casa Martinez sono giorni in cui va fatta una scelta molto difficile: pare che il piccolo Theo - secondo figlio di Lautaro e Agustina - abbia dei problemi di convivenza con il gatto di casa. È la stessa moglie del capitano nerazzurro a raccontarlo su Instagram: "Sembra che Theo abbia un'allergia, tossisce e starnutisce molto (...), devo prendere una decisione che mi spezza l'anima". Per forza di cose bisognerà trovare una nuova casa al gatto, ma Agustina non ha dubbi: "Andrà comunque a stare con persone che lo amano tanto quanto noi". Le perplessità invece sono su come comunicare la brutta notizia all'altra figlia, la primogenita Nina: "Non so cosa dire a Nina". Chissà che non sia proprio il Toro a risolvere i problemi, in casa così come in campo.