Inter e Tsunami Nutrition siglano un accordo per due stagioni

MILANO – FC Internazionale Milano e Tsunami Nutrition annunciano di aver siglato un accordo che vedrà l’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica diventare Official Nutritional Supplements Supplier del club nerazzurro per le prossime due stagioni sportive. Il nuovo accordo unisce due realtà Made in Italy, in costante crescita e che fanno dell’innovazione uno dei pilastri della propria strategia: Tsunami Nutrition si contraddistingue infatti per un lavoro sempre rivolto al progresso e in linea con le più alte innovazioni tecnologiche, che ha reso ogni suo singolo prodotto sinonimo di purezza e qualità.

«La Tsunami Nutrition è lieta di annunciare la partnership con l’Inter come Official Supplier. Inoltre, insieme allo staff medico, entreremo al Suning Training Centre di Appiano Gentile e affronteremo i temi della nutrizione e integrazione nel mondo del calcio» le parole di Luca Di Pietrantonio, CEO di Tsunami Nutrition. Tsunami Nutrition sarà presente con attività di product placement al Suning Training Centre e al Konami Youth Development Centre. Nel corso della stagione sono inoltre previsti contenuti digital e webinar con lo staff tecnico nerazzurro sul tema della nutrizione sportiva.