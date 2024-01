"Minacce e violenza privata": due calciatori stranieri dell'Inter denunciati

«Minacce, violenza privata e violazione della privacy, con l’aggravante del concorso di più persone»: queste le accuse ipotizzate dallo studio legale Tutino e contenute nella denuncia depositata a carico di due calciatori dell’Inter alla Procura di Milano, che ora dovrà decidere quali reati iscrivere in un eventuale fascicolo penale . Il denunciante è rappresentato dall’avvocata Francesca Tutino, a raccontare l’accaduto a Tuttosport è Simone Tutino, responsabile dei rapporti stampa dello Studio. L’episodio in questione risalirebbe al 6 gennaio, all’interno della discoteca Hollywood, nella sera del post partita di San Siro con il Verona.

«All’interno del locale c’erano molti calciatori di Verona e Inter - il racconto di Tutino - Attorno alle 4.15 il nostro assistito era alla cassa del privé e accendeva la luce dello smartphone per controllare un pagamento. Subito veniva raggiunto da un soggetto alto e biondo, non identificato, per chiedergli se avesse fatto foto a calciatori presenti, cosa che viene negata immediatamente. Il soggetto a quel punto torna dai due atleti in questione». Tutto finito? Neanche per sogno.

Inter-Verona, Nasca su Bastoni-Duda: "Fischia, porca tr..."