Marotta da Fedez: Alla Juve non ero un protagonista. Ronaldo? Andai via perché…

"Moggi ha detto che l'Inter vince lo scudetto? Mi tocco. Siamo in una fase interlocutoria del campionato". Sono le parole del Ds dell'Inter Beppe Marotta, che ai microfoni del podcast condotto da Fedez "Wolf-Storie che contano", si è detto scaramantico sulle sorti della stagione nerazzurra. L'ex Amministratore Delegato della Juve ha inoltre riscostruito il proprio passato, dalla gavetta come magazziniere alla Varese, "È stata una grande palestra di vita. Dopo aver assistito agli allenamenti dovevo pulire le scarpe e sgonfiare i palloni. Dopo il liceo sono diventato responsabile del settore giovanile", al campionato in serie cadetta con il Venezia, passando per la promozione in Serie A con la Samp fino all'approdo alla Juve. E ovviamente, il passaggio all'eterna rivale Inter. Ma non sono mancate osservazioni sul futuro del calcio e sui competitor della scena europea.