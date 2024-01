Marotta su guardie e ladri: "Frasi di Allegri piccanti, ma Inter e Juve..."

Marotta sulla lotta scudetto tra Inter e Juve

"Siamo in una fase interlocutoria anche della dialettica. Il bello del calcio è fatto anche da botta e risposta dei protagonisti con la massima correttezza. Inter e Juve sono due realtà che fanno il bene del calcio italiano, questo campionato è molto incerto", ha concluso Marotta, che guardando al match di Supercoppa contro la Lazio si è inoltre augurato di raggiungere il Napoli in finale. "È un appuntamento importante per tutti noi, l'auspicio è di superare la Lazio e qualificarci per la finale di lunedì col Napoli".